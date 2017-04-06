На челябинских маршрутах не хватает около 100 автобусов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске не хватает примерно 100 автобусов – решением администрации во второй половине текущего года на улицы города планируется выпустить от 20 до 30 дополнительных машин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«За последние два года мы приобрели 32 автобуса на газомоторном топливе. На данный момент потребность города составляет от 90 до 110 автобусов дополнительно. Во второй половине этого года, после проведения торгов и заключения контрактов, мы должны выпустить на линию от 20 до 30 новых низкопольных автобусов средней вместимости», – отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Теплая остановка с Wi-Fi появилась в центре Челябинска

Кроме того, планируется приобрести три новых трамвая у Усть-Катавского вагоностроительного завода. Напомним, администрация Челябинска участвует в федеральной программе поддержки производителей трамвайных вагонов и троллейбусов, согласно которой производителям выделяется субсидия в размере 8 млн рублей на изготовление одного трамвая. Остальную часть стоимости оплачивает муниципалитет.

Единый проездной билет начал действовать в Челябинске

Добавим, что проектом новой маршрутной сети Челябинска предусмотрено развитие трамвайного движения, в том числе, увеличение количества вагонов на ряде действующих маршрутов и организация трамвайного сообщения по улицам Овчинникова и Труда.