Чт, 06.04.2017, 19:37 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 6 апреля 2017 года, 19:28

На челябинских маршрутах не хватает около 100 автобусов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске не хватает примерно 100 автобусов – решением администрации во второй половине текущего года на улицы города планируется выпустить от 20 до 30 дополнительных машин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«За последние два года мы приобрели 32 автобуса на газомоторном топливе. На данный момент потребность города составляет от 90 до 110 автобусов дополнительно. Во второй половине этого года, после проведения торгов и заключения контрактов, мы должны выпустить на линию от 20 до 30 новых низкопольных автобусов средней вместимости», – отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Теплая остановка с Wi-Fi появилась в центре Челябинска

Кроме того, планируется приобрести три новых трамвая у Усть-Катавского вагоностроительного завода. Напомним, администрация Челябинска участвует в федеральной программе поддержки производителей трамвайных вагонов и троллейбусов, согласно которой производителям выделяется субсидия в размере 8 млн рублей на изготовление одного трамвая. Остальную часть стоимости оплачивает муниципалитет.

Единый проездной билет начал действовать в Челябинске

Добавим, что проектом новой маршрутной сети Челябинска предусмотрено развитие трамвайного движения, в том числе, увеличение количества вагонов на ряде действующих маршрутов и организация трамвайного сообщения по улицам Овчинникова и Труда.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: автобусы, трамваи, новости челябинска, маршрутная сеть
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 611
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:52
18+ Челябинку осудят за убийство подруги, которую она приревновала к сожителю
сегодня, 16:47
В южноуральских храмах начались службы на Благовещение
сегодня, 16:43
Челябинца осудят за прописку 29 иностранцев в «резиновой квартире»
сегодня, 16:33
Единый проездной билет начал действовать в Челябинске
сегодня, 16:08
Прокурор потребовал 9 лет колонии для челябинки, зарезавшей парня
сегодня, 16:00
НУЖНА ПОМОЩЬ. Пенсионерка, забывшая свой адрес, сбежала из больницы в Челябинске
сегодня, 15:39
Началась «раздача» приговоров организаторам митинга оппозиции в Челябинске
сегодня, 15:34
В метро России появятся группы быстрого реагирования на теракты
сегодня, 15:02
Экскаваторщик из Челябинской области выиграл 1,5 млн в «Русское лото»
сегодня, 14:48
ВАЖНО. На Южном Урале запустили «горячую линию» по проблемам суицида
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость