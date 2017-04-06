Единый проездной билет начал действовать в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске начал действовать единый проездной билет – теперь горожане могут целый час ездить на муниципальном транспорте за 20 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что бесплатный проездной билет позволяет, один раз заплатив 20 рублей, в течение часа бесплатно пересаживаться на любой вид муниципального транспорта (трамвай, троллейбус, автобус). Как рассказал начальник Управления транспорта Челябинска Роман Болотов, за основу взята обычная транспортная карта, в которую введена функция единого билета.

«Вы заходите в общественный транспорт, даете кондуктору свою обычную транспортную карту и просите пробить вам единый пересадочный билет. Позже действующие карты будут постепенно заменяться картами нового образца путем "вымывания" при обмене или приобретении», – рассказал Болотов.

Сейчас уже есть наработки по привлечению частных перевозчиков к внедрению транспортных карт. Ряд частников согласился возить граждан за десять рублей – то есть если человек пересаживаться по единому билету из муниципального транспорта в частный, то платит в маршрутке только половину обычной стоимости.