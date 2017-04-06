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Агентство новостей Доступ 1 6 апреля 2017 года, 14:37

Теплая остановка с Wi-Fi появилась в центре Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 6 апреля появилась первая теплая остановка – теперь граждане, ожидающие транспорт на «Публичной библиотеке», смогут делать это на скамейках с подогревом и пользуясь Wi-Fi, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал разработчик остановки, сотрудник Центра инновационных решений «Южный Урал» Станислав Мальцев, концепция возникла в феврале 2016 года, после чего был прописан проект, создан эскиз и начались поиски денег. Профинансировать остановку решила компания «Фортум». Уже в феврале текущего года она была готова, прошла тестирование и, наконец, установлена.

Стоимость остановки – около 800 тыс. рублей. Она оборудована теплыми скамьями, температура которых регулируется в зависимости от погоды. Сейчас они работают постоянно, однако ночами их планируется отключать, чтобы никто не ночевал на остановке.

На остановке уже работают бесплатный Wi-Fi и интерактивный экран, который предлагает навигационную карту, свежие городские новости и культурные мероприятия и электронную библиотеку, куда уже загружено 60 книг, а вскоре появится еще 2 тыс. изданий.

Также здесь можно подзарядить мобильные устройства или оформить онлайн читательский билет в Публичную библиотеку. Одна из основных «фишек» остановки – ее энергоэффективность: она оборудована солнечными батареями, от которых запитана вся система за исключением лавочек. 

«Мы приняли и антивандальные меры: применили каленые стекла, которые вполне выдерживают удар биты, скамьи выполнены из искусственного камня, на краску нанесено специальное покрытие, на остановке круглосуточно работают две видеокамеры, а центральный короб находится под сигнализацией», – рассказал Мальцев.

До конца апреля аналогичный павильон будет установлен на остановке «Публичная библиотека» на противоположной стороне проспекта Ленина.

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Теги: общественный транспорт, благоустройство, фортум, новости челябинска, остановка
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