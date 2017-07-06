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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 13:04

ВАЖНО. Как уберечь детей от падения из окон


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области отмечается рост числа падений детей из окон – эксперты уверены, что в несчастных случаях виноваты родители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как отмечают специалисты, летом наибольшую опасность для несовершеннолетних представляют падения с высоты, ожоги, утопления. Рост детского травматизма связан с тем, что дети в каникулы часто остаются без присмотра родителей.

Как рассказала начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям Минздрава Челябинской области Людмила Подлубная, по итогам пяти месяцев 2017 года общее число смертей от внешних причин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 44 до 34 случаев. Однако наблюдается тенденция увеличения случаев смерти детей от падения с высоты.

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Если в первые пять месяцев года зарегистрировано четыре падения, то в июне в регионе произошло сразу несколько трагедий. Тревожная тенденция продолжилась и в июле. Так, 4 июля в Сатке две девочки 11 и 13 лет упали с недостроенного здания, старшая погибла, младшая была госпитализирована с переломом позвоночника и ушибом легкого. За последнюю неделю в регионе произошло три случая падения маленьких детей из окон.

«Любой несчастный случай с ребенком – это вина взрослых, особенно когда дело касается совсем маленьких детей. Лучший способ обезопасить малыша – пройти по пути ребенка на его уровне. Нужно в буквальном смысле проползти по дому, чтобы с высоты роста малыша понять, куда он сможет забраться, обо что удариться, какие опасные предметы опрокинуть на себя. Родителям старших детей можно рекомендовать постоянно держать их на контроле, звонить чаще и отслеживать, где и чем они занимаются», – отметила Людмила Подлубная.

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Также она рассказала, как избежать падения ребенка из окна: необходимо оборудовать окна устройствами, которые позволяют открывать их в режиме форточки; нельзя распахивать окна, когда ребенок находится в квартире (москитные сетки создают иллюзию безопасности, однако не удержат малыша, если он обопрется на них, подчеркивают специалисты); нельзя играть с детьми на подоконниках, привлекать их внимание к тому, что происходит за окном, лучше выйти на улицу и погулять.

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Теги: дети, выпал из окна, падение с высоты, дети без присмотра
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