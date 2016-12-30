На Южном Урале осудили лесника, который «подстриг лес» на 34,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Катав-Ивановске (Челябинская область) вынесли приговор лесничему, который вместе с двумя коллегами «подстриг лес» на 34,5 млн рублей – лидер «официальных браконьеров» в течение трех лет рубил и продавал сосну, а пользуясь профессиональным положением, постарался сделать этот процесс максимально легальным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Из материалов уголовного дела следует, что лесничий Алексей Логинов организовал себе дополнительный незаконный заработок в 2011 году. В течение трех лет он вместе с коллегами по работе периодически рубил сосну. Про их коммерцию никто не знал, так как осужденный хитрил в документах, а именно занижал в отчетах реальное количество деревьев на вверенном ему участке.

Древесину продавал заместитель директора коммерческой фирмы-подрядчика – единственной организации, имевшей право на покупку древесины в этом лесничестве. За это подельник имел 50% от общего объема незаконно срубленных деревьев. Также у «черных» лесников имелся пособник, который делился личным грузовым транспортом для тайной перевозки сосны.

В итоге за три года преступники успели «ограбить» лесной фонд РФ на 34,5 млн рублей. Имущество обвиняемых арестовано. В городском суде вынесли приговор Алексею Логинову. Уже бывшему лесничему запретили занимать должность в лесной сфере, а также присудили ему условно пять лет лишения свободы.