На ЧМК поздравили женскую треть коллектива

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В канун 8 Марта на Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) поздравили женскую треть коллектива – весенний праздник прошел во Дворце культуры металлургов, где самым активным работницам комбината вручили цветы, благодарственные письма и денежные премии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Коллективы ДК представили женщинам свои лучшие творческие номера. Помимо песен, танцев, поздравлений и цветов, работницы ЧМК получили награды. Благодарственными письмами и денежными премиями отметили тех, кто за последний год добился высоких производственных результатов, активно участвовал в профсоюзной, общественной и спортивной жизни предприятия.

На сцену поднялись и десять победительниц традиционной праздничной лотереи, их имена определили с помощью программы «Генератор случайных чисел». Розыгрыш в канун Международного женского дня состоялся в этом году в девятый раз.