Аферистки подсунули пенсионерке из Копейска «свадебные» 50 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Копейске (Челябинская область) мошенницы похитили у пожилой женщины 50 тыс. рублей – они обменяли их на «свадебные деньги», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Установлено, что в квартиру женщины 1932 года рождения пришли две незнакомки, представились сотрудницами соцпомощи и сообщили, что переписывают купюры, потому что «скоро будет происходить обмен денег».

Пенсионерка поверила и принесла 50 тыс. рублей. Одна мошенница стала переписывать купюры, а вторая постоянно отвлекала жертву – просила принести паспорт, потом амбулаторную карту. Когда женщины ушли выяснилось, что они подменили купюры на бумажные этикетки с надписью «Свадебные деньги».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.