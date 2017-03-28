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Агентство новостей Доступ 1 28 марта 2017 года, 09:17

Мошенники «развели» женщину на 170 тыс. в Карталах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карталах (Челябинская область) женщину обманули на 166 тыс. рублей – преступники представились сотрудниками Роспотребнадзора и «увели» у пострадавшей крупную сумму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Жительница Карталов в 2009 году купила лекарства для больной матери, а в феврале 2017 года ей позвонил мужчина, который представился младшим инспектором Роспотребнадзора и сообщил, что фирма, где она заказывала препараты, оказалась мошеннической, поэтому ей полагается компенсация на 82 тыс. рублей. Также он сообщил, что для получения денег необходимо оформить моментальную карту.

Позже потерпевшей позвонила женщина, которая представилась бухгалтером и попросила продиктовать номер карты, открытой для получения выплаты. Злоумышленница несколько дней перезванивала и сообщала, что произвести перевод не удается. Через пару со всех счетов, открытых женщиной в данном банке было списано 166 тыс. 150 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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Теги: мошенничество, обман пенсионеров, лекарства, новости челябинска
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