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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 11:54

Мошенники обобрали пенсионерку в Озерске через Skype


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Озерска (ЗАТО, Челябинская область) разыскивает мошенников, снявших с карты пенсионерки более 100 тыс. рублей, – злоумышленники воспользовались программой Skype, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Пожилая женщина общалась в сети через Skype с подругой, когда ей пришло сообщение от другой знакомой: «Если вы хоть раз теряли деньги на просторах интернета, то есть шанс до Нового года вернуть часть средств. А именно вы можете получить до 45% от суммы потери. Если вам это интересно, обратитесь к моему специалисту, он помогает людям (оплата только после результата). Лично он мне помог вернуть деньги из проекта, который закрылся 4 месяца назад, мне вернулось 350 долларов! Поможет вам Александр Руденко, он из города Самара. Логин скайпа alexrud1».

Пенсионерка попыталась выяснить у знакомой, от которой пришло данное сообщение, она это или от ее имени пишут мошенники. Однако в ответ получила еще несколько схожих сообщений. В итоге женщина решила связаться с данным человеком, так как ранее вкладывалась в некоторые проекты в сети, однако прибыли так и не получила. Ей ответил мужчина, который сообщил, что для возврата денежных средств ей необходимо подключить свою банковскую карту к интернет-банку.

«После того как женщина подключила свою карту с помощью банкомата к данной услуге, мошенник, общаясь с ней с помощью программы Skype, попросил открыть на рабочем столе текстовый документ и ввести в него данные своей карты и пароль к ней. В этот момент аферист видел все, что происходило на рабочем столе потерпевшей, и узнал все данные ее карты. Во время общения со злоумышленником на сотовый телефон пенсионерки стали приходить SMS о снятии денег с ее карты. После вопроса, куда переводятся ее деньги, аферист прекратил разговор с женщиной и вышел из сети», – рассказали в УМВД по Озерску.

Таким образом, со счета пенсионерки было похищено 104 тыс. рублей. По факту мошенничества следственным отделом УМВД по ЗАТО возбуждено уголовное дело. Полиция призывает граждан не соглашаться на чьи-либо предложения о возврате средств. Мошенники могут взломать учетную запись близких и от их имени присылать сообщения.

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Теги: мошенничество, обман пенсионеров, новости озерска, интернет-мошенничество, скайп
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