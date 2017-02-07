ВНИМАНИЕ. Мороз приостановит работу всесезонного колеса обозрения в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Работа всесезонного «чертова колеса» в Челябинске приостанавливается из-за погоды – аттракцион будет запущен, как только в городе потеплеет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис».

«Работа колеса обозрения 8 и 9 февраля будет приостановлена в связи с экстремальными температурами. После улучшения погодных условий аттракцион продолжит функционировать в прежнем режиме», – рассказали в КРК.

Напомним, самое высокое в России всесезонное колесо обозрения (высота 73 метра, 18 кабинок) было запущено 13 января 2017 года.

По данным Гидрометцентра, 8-11 февраля в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на семь градусов и более.

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