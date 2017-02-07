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Агентство новостей Доступ 1 7 февраля 2017 года, 15:30

ВНИМАНИЕ. «Лыжня России» в Челябинской области переносится из-за аномальных морозов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2017», запланированные на субботу, 11 февраля, в Челябинской области переносятся из-за аномальных морозов – оргкомитет принял решение провести популярный забег в воскресенье, 19-го, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

«Мы решили перенести массовые соревнования "Лыжня России". По прогнозам столбик термометра в эти выходные опустится до –28 градусов. Конечно, в такую погоду ни о каких лыжных гонках, тем более, среди детей, не может идти речи. Мы хотим, чтобы людям было комфортно на этом мероприятии, а соревнования были в радость, а не в тягость», − отметил министр спорта региона Леонид Одер.

Добавим, уже известно, что из-за низких температур «Лыжню России» перенесли также в Свердловской и Курганской областях и в Сургуте.

Сорокаградусные морозы возможны по ночам в Челябинской области в ближайшие 3 суток

Добавим, формат мероприятия остается прежним. «Лыжня России» на Южном Урале пройдет в трех муниципалитетах: на территории I корпуса ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных, 129) в Челябинске, на лыжном стадионе им. Светланы Ишмуратовой (ул. Спортивная, 1-А) в Златоусте и на территории Экопарка (ул. Лесопарковая, 1) в Магнитогорске.

Участники стартов, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, будут награждены медалями и дипломами, а победители получат кубки Минспорта России. Также участники соревнований получат сувенирную продукцию: шапочку, нагрудный номер или номер-майку.

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Теги: погода в челябинской области, новости челябинска, морозы на урале, лыжня россии
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