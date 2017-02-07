ВНИМАНИЕ. Сорокаградусные морозы возможны по ночам в Челябинской области в ближайшие 3 суток

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Синоптики скорректировали прогноз на предстоящие трое суток – по уточненным данным, в ночное время в Челябинской области столбики термометров будут опускаться до 40-градусной отметки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из обновленного трехдневного прогноза погоды, подготовленного специалистами Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью в регионе будет минус 28-33, на юге – 20 градусов. В среду на юге области ожидаются сильные снегопады, на остальной территории – небольшие и умеренные, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, порывы до 16 м/с.

В ночь на четверг прогнозируется минус 25-30, при прояснении – до 35 градусов, на пятницу – 29-34, в горах и низинах – до 38 ниже нуля.

Днем 8-10 февраля ожидается минус 17-22 градуса.

Ранее сообщалось, что с 7 по 11 февраля в большинстве районов Челябинской области установится аномально холодная погода. В отдельные дни возможна отмена занятий в школах. Соответствующая информация около 6.30 публикуется на сайте Агентства новостей «Доступ».