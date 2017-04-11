Минобороны расселит аварийные бараки в центре Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство обороны пообещало расселить аварийные бараки по улице Блюхера в Челябинске, обитатели которых вынуждены жить с печным отоплением и почти без электричества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дома были признаны аварийными еще в 2009 году: в фундаменте обнаружены опасные трещины, стены разрушаются, крепления кровли прогнили. По заключению специалистов, здания могут обрушиться в любой момент.

«Куда мы только ни обращались. Более четырех лет уже пытаемся добиться расселения, но все безрезультатно», – жалуется жительница одного из бараков Зайтуна Шамсутдинова.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки после депутатского запроса в профильное министерство, а также личного обращения депутата Госдумы Валерия Гартунга к министру Сергею Шойгу.

Напомним, напряженная ситуация с жильем бывших военнослужащих сложилась также в Чебаркуле. Здесь сотни семей, по разным причинам не приватизироваших служебные квартиры, в одночасье могут оказаться на улице. В проблеме разбирается областное правительство в лице министра общественной безопасности региона Евгения Савченко, а также спецкомиссия МО РФ.