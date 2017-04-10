ВАЖНО. Южноуральские власти разберутся с «квартирным вопросом» экс-военных Чебаркуля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркуле (Челябинская область) сотни семей военнослужащих и экс-сотрудников министерства обороны РФ могут остаться без жилья – в тревожной ситуации разбирается областное правительство в лице министра общественной безопасности региона Евгения Савченко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии Чебаркуля.

По словам председателя Чебаркульского отделения общественной организации ветеранов войны, боевых действий и военной службы «Защитник Отечества» Владимира Недорезанова, конфликт интересов возник в поселке Каширинский. Здесь сотни семей бывших военнослужащих, которые многие годы проживают в квартирах, выданных им как служебное жилье, могут в одночасье оказаться на улице. Наряду с ними – гражданский персонал, который работал в системе министерства обороны.

«По разным причинам они не воспользовались своевременно законодательной возможностью приватизировать жилье, и сейчас их могут выселить из служебных квартир. Нам известно, что в общей массе и бывшие военнослужащие, и гражданский персонал получили 286 уведомлений о том, что их квартиры "заняты лицами, утратившими связь с министерством обороны Российской Федерации"», – говорит Недорезанов.

По словам министра общественной безопасности региона Евгения Савченко, главная задача, которая стоит перед властными структурами – услышать и понять, что жителей устраивает и не устраивает, определиться, как в правовом поле урегулировать сложившуюся ситуацию.

Начальник II отдела Департамента Жилищного обеспечения Алексей Гаврилов отметил, что у министерства обороны такая же цель, поэтому до конца недели в поселке Каширинский будет работать специальная комиссия, которая будет собирать данные по каждому жильцу. «Даже если у вас нет каких-то документов, пожалуйста, подойдите и обозначьте ситуацию, в которой вы находитесь. Каждая частная ситуация будет детально проработана, чтобы было максимальное понимание всей сложившейся ситуации», – обратился Алексей Гаврилов к экс-военнослужащим.

Комиссия Минобороны ведет прием 13 и 14 апреля с 10.00 до 18.00 по адресу: улица Каширина, 33. С собой желательно взять документы, удостоверяющие личность, документы, которые являются основанием для проживания, справку о выслуге лет.