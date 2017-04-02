НУЖНА ПОМОЩЬ. Медведица Маня добралась до Челябинска: срочно требуются варенье, сгущенка и геркулес

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Последнюю обитательницу разорившегося питомника в Томске – медведицу Маню – перевезли на ПМЖ в Челябинск – пятилетняя хищница осваивается в новом доме, привыкает к человеческому отношению и доброте своего спасителя Карена Даллакяна и угощается облепиховым вареньем, которое передали специально для нее неравнодушные жители региона.

По словам челябинского «айболита» Карена Даллакяна, Маня провела в пути 34 часа. Стресс после длительного путешествия прошел относительно быстро – косолапая обнюхала клетку, раскидала все сено, угостилась кашей, фруктами, вареньем.

«Уже через час она успокоилась. Никаких увечий, болезней нет. Выглядит замечательно – хоть на арену выводи. Балуется, ворует миски, прячет от нас. Но это ничего. Скоро мы построим для нее новый вольер, где у нее не будет возможности присваивать себе посуду», – смеется Даллакян.

Сейчас Маня – объект всеобщего внимания. Люди привозят ей сладкие угощения. Но еды все равно не хватает. Поэтому Карен просит всех, у кого есть возможность, привезти для новоиспеченной челябинки варенье, сгущенку, сухофрукты, геркулесовую кашу, овощи и фрукты.

Телефон приюта – 8-9000-77-11-77.

Напомним, что рядом с медведицей живут ее бывшие товарищи по несчастью – две лисы, пума, енот и леопард. Маня была последней обитательницей разорившегося Томского зоопарка. Для ее выкупа неравнодушные люди собрали 310 тыс. рублей, еще 100 тыс. понадобилось на транспортировку.

Фото группы в соцсети «Пятачки ДЛЯ МАНИ»