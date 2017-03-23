НУЖНА ПОМОЩЬ. Медведица Маня из Томска тоже переедет в челябинский приют

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Последнюю обитательницу разорившегося питомника в Томске – медведицу Маню – перевезут на ПМЖ в Челябинск – по просьбе известного челябинского «Айболита» Карена Даллакяна, добровольцы и волонтеры со всей России сумели собрать более 300 тыс. рублей для выкупа измученной хищницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Многотысячная сумма была необходима для погашения долга за аренду зоопарка, из-за которого медведицу не отдавали, напоминает Даллакян. Теперь с миру по нитке собираются средства для перевозки Мани в Челябинск, где ее ждут бывшие соседи по несчастью – две лисы, пума, енот и леопард. По словам зоозащитника, удовольствие обойдется недешево. «Нужно около 100 тыс. рублей на транспорт, демонтаж клетки и переноску для медведицы», – говорит зоозащитник.

А пока челябинцы думают над тем, где взять денег, кого потеснить в вольерах, чтобы Мане было удобно, и во сколько обойдется новая просторная клетка для переселенки, ранее «эвакуированные» из Томска животные адаптируются к новым условиям, привыкают к человеческому отношению и питаются здоровой сбалансированной едой.

Фото группы приюта «Спаси меня» в соцсети

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