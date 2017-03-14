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Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 10:54

НУЖНА ПОМОЩЬ. Челябинский «айболит» Даллакян приютил покалеченных в Томске животных


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян провел очередную «спасательную операцию» – на этот раз в Томске, где от истощения и плохого ухода чуть не погибли несколько хищников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Теперь в приюте «Спаси меня» обживаются новые подопечные: леопард Агат, пума Атос, енот Шрек, лисы Тузик и Лиза. А в планах приютить еще одно животное – медведицу Маняшу. Чтобы ее выкупить, друзья и коллеги Даллакяна, а также неравнодушные южноуральцы собирают 300 тыс. рублей. 

Как пишут томские СМИ, бывший хозяин не мог содержать животных из-за проблем с финансами, звери жили в антисанитарных условиях, их плохо кормили. Кроме того, у челябинских «новчиков» есть увечья и хронические заболевания. Так, у Атоса ампутирована одна лапа, у Агата – больные почки.

«Когда я приехал туда, конечно, увидел ужасную картину. Пустые клетки, антисанитария, грязь, ну, и несчастные животные, которых еще не успели украсть и увезти. Хорошо, что все закончилось: животных доставили в приют. Спасибо всем, кто верил, кто поддержал, кто помог, кто переживал вместе с нами. Почти 2 тыс. километров дороги они перенесли хорошо», – сказал Карен.

Когда наступит стабильное тепло, в приюте начнется стройка – для животных будут строить специальные сараи и вольеры. «Сейчас мы занимаемся распланировкой территории приюта, это непросто, так как площадь у нас небольшая, а разместить надо всех так, чтобы им было удобно и комфортно. Мы выбираем материалы, из которых будем строить, это тоже важный момент, так как животные и птицы у нас разные и по размеру, и по характеру, и конечно, по возможностям разрушений», – говорит зоозащитник. И добавляет, что будет рад любой посильной помощи от челябинцев, начиная от стройматериалов и заканчивая крепкими руками.

Фото группы приюта «Спаси меня» в соцсети

P.S. На Маняшином счету уже 120 тыс. рублей.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА «СПАСИ МЕНЯ»:
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Карта СБ 4276 7200 1244 4370(тел 89525100008)
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:
Фонд зоозащиты "Спаси меня"
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Теги: карен даллакян, нужна помощь, помощь, зоопарк, животные, приют, новости челябинска, новости томска, спаси меня
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