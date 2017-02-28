Магнитогорский «Металлург» уступил пекинскому «Куньлуню» в 4 игре за Кубок Гагарина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» уступил пекинской команде «Куньлунь Ред Стар» в четвертом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги – встреча завершилась со счетом 1:3 (0:2, 1:1, 0:0), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Магнитки». Игра проходила в Пекине.

У победителей шайбы забросили Мартин Бакош (06:25), Чад Ро (19:15) и Томми Тайми (26:00), у проигравших отличился Виктор Антипин (39:58).

Следующий матч пройдет 2 марта в Магнитогорске.

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