Магнитогорский «Металлург» досрочно стал победителем Восточной конференции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» за четыре тура до окончания регулярного чемпионата оформил победу в Восточной конференции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Поражение «Ак Барса» в гостевом матче от «Нефтехимика» (2:8) досрочно сделало магнитогорский клуб победителем Восточной конференции. В активе казанской команды после 56 встреч – 103 очка, в то время как «Металлург» имеет 117 очков за четыре тура до окончания регулярки.

Как отмечает сайт championat.com, казанская команда, идущая на втором месте в дивизионе Харламова (103 очка в 56 матчах), уже не сможет набрать более 115 очков. «Авангард», лидирующий в дивизионе Чернышева, не наберет более 114-nb (99 очков в 55 матчах).

Таким образом, коллектив под руководством Ильи Воробьева получит преимущество своего льда во всех сериях плей-офф за исключением финала.

Сегодня, 1 февраля, магнитогорский клуб проведет встречу с «Северсталью».