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Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 12:20

МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Урала и Сибири


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Урала, Сибири и Дальнего Востока –  особенно сложной обстановка может быть на междугородных трассах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Синоптики прогнозируют на всю ближайшую неделю неустойчивую погоду. Дождь с мокрым снегом и минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололедицы и снежного наката», – говорится в сообщении пресс-центра Сибирского регионального управления МЧС.

Сотрудники спасательного ведомства призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными в межсезонье. Рекомендуется, отправляясь в поездку, учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД (скоростной режим, дистанцию). Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Пожилым людям лучше пользоваться тростями и не занимать руки тяжелыми сумками. 

По данным ведомства, в регионах Уральского и Сибирского федеральных округов в ночные и утренние часы ожидаются заморозки – минус 1-7, местами возможно установление временного снежного покрова.

По информации Челябинского ЦГМС, в ночь на 25 сентября в области было от минус до плюс трех градусов, в северной половине на почве – минус четыре.

Теги: мчс, гололед, заморозки, погода в челябинской области, новости челябинска
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