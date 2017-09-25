МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Урала и Сибири

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Урала, Сибири и Дальнего Востока – особенно сложной обстановка может быть на междугородных трассах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Синоптики прогнозируют на всю ближайшую неделю неустойчивую погоду. Дождь с мокрым снегом и минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололедицы и снежного наката», – говорится в сообщении пресс-центра Сибирского регионального управления МЧС.

Сотрудники спасательного ведомства призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными в межсезонье. Рекомендуется, отправляясь в поездку, учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД (скоростной режим, дистанцию). Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Пожилым людям лучше пользоваться тростями и не занимать руки тяжелыми сумками.

По данным ведомства, в регионах Уральского и Сибирского федеральных округов в ночные и утренние часы ожидаются заморозки – минус 1-7, местами возможно установление временного снежного покрова.

По информации Челябинского ЦГМС, в ночь на 25 сентября в области было от минус до плюс трех градусов, в северной половине на почве – минус четыре.