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Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 09:38

МЧС: Качество питьевой воды в Троицке стало улучшаться


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Качество питьевой воды в Троицке (Челябинская область) стало улучшаться – по данным МЧС, за минувшие сутки отмечено снижение концентрации марганца в полтора раза, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным лабораторных исследований, проведенных вечером 29 марта, показатель «марганец» в питьевой воде составил 0,8 мг / куб. дм. Напомним, что днем ранее эта цифра составляла 1,4 мг / куб. дм при величине допустимого уровня 0,1 мг / куб. дм, что составляет 14 ПДК при критерии существенного ухудшения 10 ПДК.

«В среду этот показатель улучшился и составляет 8 ПДК», – сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.

По данным ведомства, «ситуация имеет цикличный характер, повторяется ежегодно в период таяния снега», контроль качества воды проводится каждые шесть часов.

В администрации Троицка уточнили, что режим повышенной готовности в городе не снят, подвоз воды населению и в социальные объекты продолжается. Воду из-под крана рекомендуется использовать только для технических нужд и личной гигиены.

Между тем, в социальных сетях жители города сообщают, что 29 марта график подвоза воды не соблюдался. В мэрии уточнили, что это связано с недостаточным количеством транспорта. «ООО "Троицкий Водоканал водоснабжение" приносит троичанам свои извинения», – сказали в администрации.

Накануне заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов сообщил, что причиной ухудшения качества воды в разводящей сети городского водопровода могли стать сбросы Учалинского горно-обогатительного комбината. В пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (владеет Учалинским ГОКом) заявили, что «обвинения со стороны отдельных представителей власти Челябинской области являются голословными и не имеют под собой никаких оснований и доказательств».

Весной 2015 года в Троицке также ухудшалось качество воды из-под крана. В июне городской суд обязал местную администрацию в течение года провести реконструкцию очистных сооружений. Решение выполнено не было.

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Теги: челябинская область, экология, вода, питьевая вода, новости троицка, очистные сооружения, год экологии, водный кризис
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