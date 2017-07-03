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Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 14:52

Двое челябинцев задержаны за подставные ДТП для страховой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске задержана группа лиц, занимавшихся мошенничеством в сфере автострахования, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального полицейского главка, два челябинца 1981 года рождения путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий и предоставления фиктивных документов о них получили страховые выплаты на общую сумму более 1 млн рублей.

«В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия в целях выявления дополнительных эпизодов их преступной деятельности», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты автомобиль, документы по ДТП, сотовые телефоны, ноутбук, цифровые носители информации. «Участникам группы избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следственной частью ГУ МВД на основании собранных материалов возбуждено дело по части 2 статьи 159.5 УК РФ – "Мошенничество в сфере страхования". Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», – отмечается в сообщении.

Добавим, что преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области по заявлению одной из крупных страховых компаний города.

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Теги: мошенничество, новости челябинска, автострахование, полиция челябинска, автоподстава
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