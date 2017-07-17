Лесничего в Челябинской области поймали на взятке 200 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области руководителя лесничества обвинили в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Челябинской области.

Фигурант уголовного дела – руководитель областного государственного учреждения «Уфалейское лесничество» Александр Лукьянов. По версии следствия, в период с мая по июль 2017 года он получил взятку в размере 200 тыс. рублей. За эти деньги лесничий согласился оказать «общее покровительство» одному из местных бизнесменов, занимающемуся лесопользованием. Преступление скрыть не удалось: по факту возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Сейчас обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Следователи изучают обстоятельства, способствующие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.