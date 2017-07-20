Кыштымец отсудил почти 200 тыс. у соседа, затопившего его квартиру

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Кыштыма (Челябинская область) отсудил у соседа почти 200 тыс. рублей после затопления квартиры водой из-за обрыва трубы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В сообщении горсуда говорится, что изначально мужчина просил возместить ему материальный ущерб в размере 204,5 тыс. рублей. По словам истца, в феврале 2016 года произошел обрыв трубы, установленной между стояком системы отопления и нагревательным прибором в квартире соседа.

«После затопления мужчина неоднократно пытался решить с соседом вопрос о возмещении ущерба, однако тот уклонялся от реальных действий», – говорится в сообщении.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что ответчик переустроил трубную разводку системы отопления и подключился к общедомовой системе, заменив металлическую трубу на металлопластик, без согласования с управляющей компанией.

«Таким образом, затопление в квартире истца произошло по вине соседа и находится в причинно-следственной связи с его действиями, выразившимися в неосуществлении надлежащего контроля за самовольно переоборудованным имуществом», – говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований и взыскал с соседа 196,7 тыс. рублей.

Решение вступило в законную силу.