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Агентство новостей Доступ 1 18 марта 2017 года, 14:50

«Крымская весна» в Челябинске собрала около 6 тыс. человек


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Около 6 тыс. человек приняли участие в митинге «Крымская весна» в Челябинске – собравшиеся на главной пешеходной улице города – Кировке – жители региона выразили поддержку решению крымчан и севастопольцев вернуться в состав России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов.

Митинг поддержали активисты общественных движений «Народный фронт» и «За возрождение Урала», молодежные, ветеранские, профсоюзные организации, патриотические объединения, политические партии. Многие горожане пришли на Кировку с семьями.

«Нас объединяет общее умение жить в мире и согласии. За эти три года установлены и окрепли побратимские связи между нашими регионами. У нас давняя дружба с экипажами кораблей Черноморского флота. Мы все готовы к большим свершениям на благо России, во главе с нашим общенациональным лидером – Владимиром Владимировичем Путиным. Мы счастливы, что Крым вместе с Севастополем вернулся в Россию и стал с ней единым целым. Россия и Крым – вместе и навсегда», – заявил принявший участие в митинге губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, в настоящее время побратимские соглашения о сотрудничестве заключены между советом муниципальных образований Челябинской области и советом муниципалитетов Республики Крым, между Еткульским районом и Армянском, Кыштымом и Евпаторией, Троицком и Ялтой, Златоустом и Керчью. Внутригородские муниципальные районы Севастополя побратались с Саткинским районом, Миассом и Советским районом Челябинска.

Три года назад, 16 марта 2014 года, за воссоединение с РФ проголосовали более 95% жителей полуострова. Уже на следующий день Крым и Севастополь обратились с предложением о вхождении в состав Федерации, 18 марта стартовала процедура вхождения Крыма в состав России.

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Теги: крым, митинг, новости челябинска
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