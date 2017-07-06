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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 12:45

Конец недели в Челябинской области ознаменуют идеи мира, добра и толерантности


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Конец недели в Челябинской области ознаменуют идеи мира, добра и толерантности – на Южном Урале пройдут всероссийские Расулевские чтения, Сабантуй и конкурс красоты и таланта «Татарочка-2017», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В пятницу, 7 июля, в Троицке в рамках VI всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» состоятся тематические круглые столы и секции для обсуждения актуальных вопросов развития традиционного ислама. По словам муфтия Челябинской и Курганской областей Рината Раева, в чтениях примут участие около 700 человек: исламоведы и религоведы, имамы Пермского края, Ульяновской, Самарской, Новосибирской областей, также участие подтвердили представители духовного управления мусульман Дагестана, Дальнего Востока, Оренбурга, Свердловской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Расулевские чтения являются площадкой всероссийского масштаба для обсуждения традиций и методов, которые были заложены проповедником, богословом, ученым Зайнуллой Расулевым и претворять в жизнь именно ценности, которые несет традиционный ислам. В ходе круглого стола будут обсуждаться вопросы профилактики экстремизма в масштабах страны. Проблемы, которые есть в современном мире, мы должны совместно решать. Задача чтений – показать молодому поколению и имамам основы праведного учения Расулева – традиционного ислама, как мостик из прошлого в будущее, чтобы связь не прерывалась. Ведь они несут идеи мира, добра и толерантности», – подчеркнул муфтий Ринат-хазрат Раев.

Культурная программа также будет насыщенной: в течение трех дней, с 6 по 8 июля в Челябинске и Троицке пройдет ряд ярких мероприятий, которые наверняка запомнятся жителям и гостям Южного Урала. Среди них первый межрегиональный конкурс духовных песнопений «Мунаджат», в котором примут участие более 100 участников от 8 лет до преклонного возраста из Челябинской области, республик Татарстан, Башкортостан и Казахстан, и постановка Башкирского театра драмы «Юсуф и Зулейха» на башкирском языке. В большой концертной программе на многочисленных площадках примут участие коллективы из Башкирии, Татарстана и Челябинской области. Специальным гостем станет финалистка шоу «Голос», заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина.

Помимо этого, в преддверии Расулевских чтений, 6 июля, в челябинском театре драмы состоится финал регионального этапа конкурса «Татар кызы» и «Татар егете», в котором выступят 10 девушек и 4 юношей.

«Конкурс проводится в Год экологии и посвящен экологии души человека, связи татарского народа с природой и бережному отношению к своим корням и истории. Наверное, только в этом случае человек может быть счастливым. Челябинская область открыта для диалога разных культур и сохранения мира и уважения между людьми», – говорит председатель исполнительного комитета конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.

Также Конгресс татар подтвердил свое участие в Сабантуе. Лена Колесникова пообещала яркое действие и множество сюрпризов на подворье Конгресса и яркий концерт от представителей республики Татарстан. «Насыщенную программу представят наши гости из Муслюмовского района, по традиции они подарят Сабантую самые лучшие творческие номера, выступления лучших народных и заслуженных артистов республики», – добавила Колесникова.

Начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов отметил, что Расулевские чтения и Сабантуй вписаны в стратегию национальной политики Челябинской области. Они позволяют каждый год собираться представителям разных народов и культур, проживающих на Южном Урале и гостям региона, чтобы обсудить как актуальные вопросы развития традиционного ислама за круглым столом, так и насладиться культурным и кулинарным богатством народов России.

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Теги: ислам, новости троицка, новости челябинска, татарочка, расулевские чтения
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