Челябинская область выберет лучших «Татарочку» и «Удалого джигита»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Финал региональных конкурсов «Татарочка. Татар кызы-2017» и «Удалой джигит. Татар егете-2017» состоится в четверг, 6 июля, в театре драмы им. Наума Орлова в Челябинске – в этом году в отборочном туре конкурсов приняли участие более сотни юношей и девушек со всех городов и районов Челябинской области и соседних регионов.

В финал вышли 10 красавиц и четыре джигита. Они преодолели театральный, краеведческий, деревенский, спортивный, кулинарный и ремесленный этапы конкурса.

На каждом из них молодые люди изучали историю народа, особенности колоритной татарской культуры.

Ребята выезжали в другие города, знакомились с обычаями народа, участвовали в национальных праздниках и событиях, погружались в уклад жизни татар Южного Урала.

Красавицы и джигиты проехали практически всю область, и везде молодых людей радушно встречали поклонники разных возрастов и разных национальностей.

Проект «Татарочка» проходит в Челябинске с 2011 года. За это время он стал настоящим украшением культурной жизни многонационального Южного Урала и всей России. Бессменным организатором проекта является Конгресс татар Челябинской области, автором идеи – Лена Колесникова, председатель оргкомитета «Татарочки», глава южноуральского Конгресса татар, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.

По ее словам, конкурс все время развивается. «Конкурс из областного стал Всероссийским, а затем и международным. За многие годы проект «Татар кызы. Татар егете» объединил тысячи участников, приобрел поклонников по всему миру. Он становится площадкой для творческого общения, молодежным движением, участников которого объединяют идеи сохранения культуры, своих корней, укрепления межнациональной дружбы и самых главных общечеловеческих ценностей», – говорит Лена Колесникова.

Финал региональных конкурсов «Татарочка. Татар кызы» и «Удалой джигит. Татар егете» состоится 6 июля 2017 года. Место проведения церемонии – театр драмы им. Наума Орлова. Начало в 18.30.

Гостей финального шоу ждет зрелищный праздник, презентации конкурсантов, показ эксклюзивных коллекций и насыщенная концертная программа.

Звездными гостями вечера станут гости из Казани – Заслуженные артисты Республики Татарстан Артур Мингазов и Марат Галимов. В числе специальных гостей – камерный оркестр «Престиж» кафедры оркестровых струнных инструментов ЮУрГИИ под руководством лауреата международных конкурсов Александра Матушкина.

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На глазах зрителей жюри определит самого удалого джигита Южного Урала и лучшую татарочку, которая представит Челябинскую область в финале Международного конкурса «Татар кызы» в Уфе.

Мероприятие проходит при поддержке губернатора и правительства Челябинской области, президента и правительства республики Татарстан, Всемирного конгресса татар и Конгресса татар Челябинской области.