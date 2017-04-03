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Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 15:34

К среде в Челябинской области потеплеет до 10 градусов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предстоящей ночью в Челябинской области похолодает до минус 18 – по информации синоптиков, к среде, 6 апреля, на Урал начнет поступать теплый воздух из Атлантики и температура днем повысится до плюс 10, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на вторник в регионе будет минус 8-13, в низинах – до 18, ветер северо-западный, его порывы могут достигать 15 метров в секунду, днем 4 апреля – от нуля до минус пяти, без существенных осадков, на дорогах – гололедица.

«Весной атмосфера становится особенно подвижной и переменчивой, похолодание не будет затяжным. В середине недели на Урал начнет поступать атлантический теплый воздух – 6-9 апреля будет по-весеннему тепло, начнется таяние снега», – сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии.

Как следует из краткосрочного прогноза, днем в среду будет около пяти, в четверг – десяти градусов со знаком «плюс». По ночам сохранятся минусовые значения – максимум 9-13 градусов.

Сильный паводок угрожает 34 населенным пунктам Южного Урала

По информации челябинских синоптиков, на реках бассейна Тобола (Уй, Увелька, Тогузак, Синташта) и левых притоках Урала (Гумбейка, Зингейка, Большая Караганка) половодье продлится с 1 апреля по 10 мая, на реках бассейна Камы и верховьях Урала (до Магнитогорска) – с 5 апреля по 30 мая. 

На реках Уй (Троицк – село Степное), Юрюзань (Трехгорный), Сим (Аша) и Увелька возможны заторы льда. При интенсивном снеготаянии в зону подтопления могут попасть отдельные жилые дома, приусадебные участки, дворы и дороги, расположенные в пониженных участках пойм рек (особенно рек бассейнов Ая, Сима, Юрюзани, Кусы, Урала) и участки перемерзших малых рек (Караталы-аята, Тогузака, Гумбейки, Зингейки, Большой Караганки, Берсуата), на которых вода пойдет поверх ледяного покрова, вызывая подтопления.

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Теги: паводок, прогноз погоды, половодье, погода в челябинской области, новости челябинска
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