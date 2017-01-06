Из-за снегопадов закрыты участки трассы М-5 в Башкортостане, Татарстане и Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Из-за непогоды ограничено движение по автомобильной дороге М-5 «Урал» (Москва – Челябинск) в Башкортостане, Татарстане и Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Росавтодора.

«В связи с продолжающимися обильными осадками, снижением видимости и метелью Упрдор Самара – Уфа – Челябинск вводит ограничение на движение большегрузных транспортных средств по федеральной дороге М-5 "Урал" в Республиках Башкортостан и Татарстан», – говорится в сообщении.

Ограничения затрагивают Туймазинский район Башкортостана (км 1 285 – 1 306), Бавлинский и Бугульминский районы Татарстана (км 1 260 – 1 270 и км 1 240 – 1 248 соответственно) до 23 часов 6 января 2017 года по местному времени.

«Силами организации, оказывающей услуги по содержанию автомобильных дорог, проезжая часть и обочины очищаются от снега, полотно обрабатывается противогололедным материалом. Организовано ограничение движения путем распорядительно-регулировочных действий», – уточнили в Росавтодоре.

В Челябинской области до 22.00 пятницы закрыто движение в сторону южноуральской столицы на участке км 1 548 – 1 780 дороги М-5 «Урал» для большегрузного транспорта. Причина – сильный снег, метель, гололедица.

Росавтодор рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния и в темное время суток, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.