ВНИМАНИЕ. В Челябинской области частично закрыто движение грузовиков по дороге М-5 «Урал»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области частично закрыто движение грузового автотранспорта по дороге федерального значения М-5 «Урал» Москва – Челябинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с обильными снегопадами и затруднением проезда на трассе М-5 введено временное ограничение на движение грузовых транспортных средств до десяти часов вечера 6 января 2017 года», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Там уточнили, что ограничено движение с 1 548 по 1 780 км (участок проходит через Ашинский, Катав-Ивановский, Усть-Катавский, Саткинский и Чебаркульский районы, а также Миасс и Златоуст, начиная с Миасса).

«Силами МЧС развернуты мобильные пункты обогрева и городки жизнеобеспечения», – сказали в спасательном ведомстве.

Добавим, что ограничение введено для беспрепятственной очистки трассы.

Оповещение дальнобойщиков проводится по радиостанции в УКВ диапазоне на частоте 27135 кГц, на международном аварийном канале грузоперевозчиков.