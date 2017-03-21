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Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 17:07

Интернет-конкурс авторской песни Ильменского фестиваля ждет новых Розенбаумов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Интернет-конкурс среди авторов-исполнителей старше 18 лет, организованный Фондом Олега Митяева, продолжится до 30 апреля – лучшие композиторы, поэты и исполнители выступят на 41-м Ильменском фестивале, который пройдет с 9 по 11 июня в Миассе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Напомним, цель конкурса – развитие и популяризация авторской песни, приобщение молодежи к русской поэзии и литературе; выявление и поддержка начинающих авторов и исполнителей.

Возглавляет жюри конкурса – Народный артист России Олег Митяев. «Для вас это возможность представить самой широкой аудитории свои песни и композиции. Для нас – найти вас, талантливых людей, и дать вашим песням новую жизнь. Авторская песня – тонкий и мудрый жанр, который, как костер, нуждается в том, кто всегда поддерживает огонь. Давайте делать это вместе», – говорит артист.

Краткий срез культурных брендов Южного Урала: Ильменка

Также в состав жюри вошли исполнительница в жанре авторской песни, постоянный член жюри Ильменского и Грушинского фестивалей Галина Хомчик (Москва); композитор, участник дуэта «Мастер Гриша» Борис Кинер (Москва); режиссер, участник дуэта «Мастер Гриша» Михаил Цитриняк (Москва); художественный руководитель Ильменского фестиваля Рашит Бабаев (Челябинск).

Площадка для проведения интернет-конкурса – официальный сайт Ильменского фестиваля. Песни, отправленные вместе с заявкой на электронный адрес mityaev_sergey@mail.ru, будут публиковаться именно здесь, в разделе «Интернет-конкурс». Итоги конкурса опубликуют до 15 мая 2017 года на сайте фестиваля.

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