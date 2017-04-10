Хоккеисты СКА и «Металлурга» заплатят штрафы за неспортивное поведение

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал двух игроков СКА и одного – из «Металлурга» за неспортивное поведение во время матча 8 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в первой игре финальной серии плей-офф КХЛ магнитогорская команда на домашнем льду уступила «армейцам» со счетом 4:5. На 28-й минуте за удар локтем в голову нападающего СКА Николая Прохоркина был удален финский форвард «Металлурга» Оскар Осала, на 37-й – за удар в голову нападающего хозяев Яна Коваржа от игры был отстранен форвард СКА Илья Ковальчук. Кроме того, на 50-й минуте нападающий гостей Вадим Шипачев ударил в пах форварда хозяев Владислава Калетника, однако избежал удаления во время матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенные на нападающих "Металлурга" и СКА Оскара Осалу и Илью Ковальчука наказания по правилу 540 б (атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона-2016/17" – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5 мин + 20 мин) – и согласно пункту 1.3.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть их денежному штрафу», – говорится в сообщении СДК.

Также принято решение наложить на нападающего СКА Вадима Шипачева наказание по правилу 537 г (удар клюшкой) – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин + 20 мин) – и согласно пункту 1.14.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Добавим, что сегодня, 10 апреля, в Магнитогорске (Челябинская область) состоится вторая игра финала Кубка Гагарина – она начнется в 19.00 на арене «Металлург».