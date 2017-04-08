Борьба за Кубок Гагарина: «Металлург» уступил СКА в первой игре серии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина уступил петербургскому СКА – встреча закончилась со счетом 4:5 (0:1, 3:2, 1:2), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У победителей отличились Евгений Кетов (16:18), Евгений Дадонов (33:14, 56:59), Николай Прохоркин (34:24) и Патрик Херсли (55:01), у «Магнитки» – Евгений Тимкин (21:50), Сергей Мозякин (23:11), Виктор Антипин (39:07) и Томаш Филиппи (59:49).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА. Следующая игра состоится 10 апреля также в Магнитогорске.

«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале плей-офф сезона-2015/16 он обыграл ЦСКА.

Перед началом сегодняшней встречи фанаты СКА вывесили баннер «03.04.2017» в память погибших в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Болельщики «армейцев» молчали первые минуты игры.