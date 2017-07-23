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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 23 июля 2017 года, 08:52

Четверо детей погибли во время пожара в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Четверо детей погибли и один взрослый пострадал в результате ночного пожара в деревне Верхняя Кабанка (Пластовский район, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 июля, в 00.14 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме. Первое пожарное подразделение прибыло на место через четыре минуты. К тому моменту строение горело на площади 30 квадратных метров.

«Распространение огня было остановлено на общей площади 50 кв. метров. По оперативной информации, не подтвержденной на данный момент следственными органами, в результате погибли четверо детей и пострадал один взрослый», – сообщили в Главном управлении МЧС региона.

Трое погибших несовершеннолетних приходятся дочерьми спасшемуся мужчине, еще один ребенок – племянницей. Хозяйка дома была на работе.

«На данный момент сложно сказать, по какой причине произошел пожар. Это будут устанавливать наши сотрудники. Но с большой долей вероятности можно сказать, что таких серьезных последствий удалось бы избежать, будь дом, где произошло ЧП, оборудован пожарными извещателями», – прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Константин Гандау.

По словам соседей, семья, проживавшая в сгоревшем доме, считалась благополучной, была обучена правилам пожарной безопасности в феврале текущего года.

Для установления причины возгорания в деревню выехала оперативная группа регионального управления МЧС и испытательная пожарная лаборатория. Родственникам погибших будет оказана психологическая помощь.

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Теги: пожар, мчс, гибель детей, новости челябинска, новости пласта
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