Гражданки Узбекистана попали в колонию за попытку нелегально пересечь границу РФ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области две гражданки Узбекистана получили реальный срок за незаконное пересечение границы РФ – они были пойманы пограничниками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что женщины 5 августа 2016 года вброд через реку Берсуат пересекли границу России, однако были обнаружены и задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области.

Брединский райсуд признал гражданок Узбекистана виновными по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору). Им назначено по шесть месяцев колонии общего режима.