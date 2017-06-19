Около 1,5 тыс. молодых профессионалов примут участие в форуме «УТРО-2017»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 20 июня, на территории санатория «Карагайский Бор» (Верхнеуральский район, Челябинская область) начнется форум молодых профессионалов «УТРО» – его участниками станут 1,5 тыс. студентов и молодых специалистов в возрасте от 18 до 30 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления молодежной политики региона.

Около тысячи активистов представят регионы, входящие в УрФОЛ: 50 человек делегирует Ямало-Ненецкий автономный округ, 96 – ХМАО-Югра, 100 человек представят Курганскую область, 200 – Тюменскую, 260 – Свердловскую и 290 – Челябинскую области.

Приедут на «УТРО» жители и других регионов России: Московской, Ленинградской областей, Республики Башкортостана и т.д.; будут присутствовать и гости из Казахстана и Киргизии.

«Последние приготовления завершены, проделана огромная работа, Челябинская область готова провести форум на достойном уровне и обеспечить комфортные условия пребывания участникам и приглашенным гостям», – сообщил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Форум молодых профессионалов пройдет в две смены (с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня). Участников ожидают 12 образовательных и дискуссионных площадок, факультативные занятия на выбор, спортивные и культурные мероприятия, а также грантовый конкурс.

Участников площадки «Урал Предприимчивый» ждут встречи с молодыми и успешными предпринимателями. Так, Егор Ельчин, основатель Школы краундфандинга расскажет о работе данного инструмента; Андрей Кравцов, основатель бренда SH’U, и директор по продвижению Михаил Хусаинов поделятся личным опытом.

Впервые в этом году появились направления «Урал Экологический» и «Урал Добровольческий». Первая площадка связана с проведением в России Года экологии. Здесь будут изучать инновационные подходы к решению экологических проблем. «Урал Добровольческий» связан с работой волонтеров. Организаторы готовят образовательную программу по профильным тематикам с привлечением квалифицированных экспертов. Подробное расписание работы площадок опубликовано на официальном сайте форумутро.рф.

Также в рамках форума пройдет грантовый конкурс, который в этом году будет реализован в рамках публичной защиты. Лучшие участники конкурса получат денежные средства на реализацию своих проектов в размере 100, 200 и 300 тыс. рублей.

Каждый день на форуме будет начинаться с зарядки. В этом году участники смогут выбрать одно из трех направлений. Любителей традиционных утренних разминок будет ждать «Зарядка со звездой» (в числе приглашенных гостей – публичные персоны, чемпионы мира по боксу и тхэквондо). Также можно будет посетить занятия по йоге. Тех, кому не интересны ни зарядка, ни йога, пригласят в «Школу правильного бега». Днем для молодых профессионалов будет работать площадка по выполнению норм ГТО.