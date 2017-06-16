Пт, 16.06.2017, 17:28 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 16:54

Глава села, подарившая сыну муниципальную землю, отстранена от должности


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд сегодня, 16 июня, узаконил решение первой инстанции об отстранении от должности главы Усть-Багарякского сельского поселения (Кунашакский район) Эльзы Газизовой, обвиняемой в коррупции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы в отношении Газизовой, оставил без изменений по существу два постановления Кунашакского районного суда от 5 мая 2017 года: одним она временно, на период проведения предварительного следствия, отстранена от должности главы сельского поселения, вторым – ей отказано в удовлетворении жалобы об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, оба постановления обжаловал адвокат Газизовой, который настаивал на их отмене, однако областной суд, признав судебные акты первой инстанции законными и обоснованными, оставил жалобы без удовлетворения.

Ранее прокуратура сообщала, что глава Усть-Багарякского сельского поселения Эльза Газизова обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. В пресс-службе облсуда уточнили, что 27 апреля 2017 года ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, чиновница в 2013-2014 годах незаконно выдала двум гражданам выписки из похозяйственных книг о наличии у них права на земельные участки в селе Усть-Багаряк, на основании которых они зарегистрировали на них право собственности. Один из эпизодов преступной деятельности Газизовой связан с оформлением права собственности на земельный участок площадью 500 кв. метров ее сыном. Другой гражданин на основании незаконно выданной выписки оформил собственность на земельный участок площадью 1 182 кв. метров.

Общая сумма ущерба превысила 84 тыс. рублей, который был возмещен в ходе расследования уголовного дела путем возврата земельного участка, оформленного на сына Газизовой, в муниципальную собственность. Другой земельный участок по решению суда возвращен законному владельцу.

В настоящее время уголовное дело по существу рассматривается в Кунашакском районном суде.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: коррупция, новости кунашака, челябинский областной суд, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:37
Решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске еще не принято
сегодня, 16:26
Челябинца осудят за групповое убийство бизнесмена в Казахстане
сегодня, 16:07
В 4 городах продлен режим «черного неба»
сегодня, 16:02
Южноуральские кикбоксеры поддержат Сергея Ковалева перед боем-реваншем с Андре Уордом
сегодня, 15:46
Четырехлетнюю девочку достали со дна 1,5-метрового бассейна в Челябинске
сегодня, 15:16
Экологи обнаружили 11 нелегальных свалок и 5 фекальных стоков в Сосновском районе
сегодня, 14:43
Магазин федеральной сети 2 года работал за счет жильцов дома в Копейске
сегодня, 14:05
СКАНДАЛ. Следователь СКР из Челябинска задержан за несколько минут до начала «Прямой линии» с Путиным
сегодня, 13:58
Нелегальный киоск «Супер денег» демонтировали на северо-западе Челябинска
сегодня, 13:52
ВНИМАНИЕ. Штормовое предупреждение из-за непогоды продлено до 19 июня
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость