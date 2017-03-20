ВНИМАНИЕ. ГИБДД Челябинска всерьез взялась за пешеходов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 21 марта, Госавтоинспекция Челябинской области проведет мероприятие по профилактике наездов на пешеходов – полицейские будут дежурить возле всех «злачных» нерегулируемых переходов и в местах наиболее интенсивного движения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД ведомства.

В ГИБДД отмечают, что с начала 2017 года в Челябинской области зарегистрировали 255 ДТП с участием пешеходов, в которых 26 человек погибли и 243 получили травмы. Последняя авария произошла в минувшее воскресенье, 19 марта, в Челябинске. Двое молодых мужчин погибли под колесами «Лады», которой управлял водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения. По факту возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В ведомстве напомнили, что в соответствии с ПДД водители, приближающиеся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны снизить скорость и остановиться перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов.