Водитель, сбивший 2 пешеходов на «зебре», пойдет под суд в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уголовное дело возбуждено на водителя, который сбил двух пешеходов на «зебре» и скрылся с места происшествия 19 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел около полуночи на улице Комарова (Тракторозаводский район). Мужчина 1984 года рождения, пьяный и лишенный прав, управляя «Ладой», сбил на пешеходном переходе двух местных жителей 1989 и 1990 годов рождения. Парни погибли на месте до прибытия скорой. Виновник ДТП скрылся, но был задержан через 15 минут.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает участников дорожного движения сообщать сведения о замеченных фактах управления автотранспортом в состоянии опьянения, используя вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе» на главной странице интернет-сайта ГУ МВД России по Челябинской области или по телефону дежурной части Управления ГИБДД – (351) 256-16-84.