Финал Всероссийского конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России-2017» пройдет в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский государственный университет приглашает на финал XI Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России-2017», который пройдет в Челябинске с 22 по 27 сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В течение пяти дней победители региональных этапов будут отрабатывать хореографические номера и дефиле, шлифовать домашние задания, участвовать в фотосессиях, спортивных и интеллектуальных мероприятиях. Финал шоу красоты и творчества состоится 26 сентября в 18.30 в театре оперы и балета им. М.И. Глинки. Участники станут главными героями вечера, каждый из них докажет, почему именно он достоин титула «Мисс и Мистер Студенчество России-2017».

«Помимо красивой внешности каждый участник конкурса должен уметь грамотно общаться с аудиторией, быть коммуникабельным, обладать интеллектуальными и творческими способностями, знать нормы этикета.

Оценивать участников будет компетентное члены жюри: актер театра и кино Александр Носик, игрок телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов, хореограф Татьяна Лебедева, а также ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков и другие», – говорится в сообщении.

Конкурс проводится ежегодно с 2007 года и охватывает более 70 регионов России.