Финал Востока: «Металлург» проведет четвертую игру с «Ак Барсом»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» проведет сегодня, 30 марта, четвертый матч финала конференции «Восток» – на выезде подопечные Ильи Воробьева сыграют с командой Зинэтулы Билялетдинова, казанским «Ак Барсом», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Начало матча в 19.00 по московскому времени.

Напомним, «Магнитка» ведет в серии со счетом 3-0.

В среду, 29 марта, определился победитель в Западной конференции КХЛ – СКА одолел «Локомотив», серия завершилась со счетом 4-0 в пользу «армейцев».

Финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина стартует 8 апреля, победитель сезона определится не позднее 20-го.