Еманжелинец, материвший сотрудников скорой по телефону, предстанет перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Еманжелинске (Челябинская область) накажут мужчину, который обматерил сотрудников скорой помощи, – он звонил и беспричинно оскорблял дежурных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что в ночь на 26 декабря 2016 года пьяный местный житель неоднократно звонил на телефон скорой помощи горбольницы № 1 и беспричинно поливал нецензурной бранью дежурных медицинских работников, чем нарушил работу медучреждения и унизил честь и достоинство сотрудников.

В отношении 30-летнего гражданина возбуждено два дела по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, выраженное в неприличной форме). Санкция даннй статьи предусматривает штраф для грждан в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

Постановления направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Еманжелинска.