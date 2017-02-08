ВАЖНО. Экологи предлагают спасти Челябинск от смога туманными пушками – ЦЕНА ВОПРОСА

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экологи предлагают спасти Челябинск от смога с помощью туманных пушек – «обстреливать» выбросы предлагается с городских высоток или просто перевозить «артиллерию» по городу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу БЭФ «Моя планета».

В связи с многочисленными жалобами граждан на сильный смог активисты благотворительного экологического фонда «Моя планета» намерены обратиться к губернатору Борису Дубровскому с предложением использовать туманные пушки. «Это устройства, которые создают туман, позволяющий очистить воздух от вредных веществ, пыли и смога. Благодаря распылению мелкодисперсная вода может улавливать взвешенные частицы размером в 10 микрон и более, а также подавлять запахи. Такие пушки можно применить для увлажнения воздуха и понижения температуры на открытых стадионах, в парках. Туманные пушки могут быть передвижными или стационарными», – рассказал председатель фонда Виталий Безруков.

«Мы предлагаем использовать как стационарные пушки, так и передвижные. Основная масса такой "артиллерии" должна размещаться возле непосредственных источников загрязнения – металлургических предприятий, угольных ТЭЦ, возле Коркинского разреза. Мы понимаем, что полностью ликвидировать вредные вещества в воздухе невозможно, но их можно заставить оседать и тем самым уменьшать трудности с дыханием. Конечно, после очищения воздуха город должен проводить влажную уборку от пыли на улицах», – отметил Виталий Безруков.

Как отмечает эколог, существуют пушки «Апач-75», которые могут распылять туман на высоту 75 метров с покрываемой площадью до 16 тыс. квадратных метров; 15 таких «агрегатов» полностью закроют потребность Челябинска в очистке воздуха.

Стоимость одной китайской передвижной пушки составляет 1 млн рублей, стационарной – 7-8 млн рублей. Российские аналоги стоят примерно столько же. Экологи предполагают, что предприятия-загрязнители должны установить пушки на своей территории за собственный счет, те агрегаты, которые будут работать в городе, должен оплатить бюджет.

Напомним, что в Челябинске по факту загрязнения атмосферы возбуждено уголовное дело – установлено, что с 13 по 31 января 2017 года в различных районах Челябинска в разные временные промежутки наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода в 5 раз, фенола в 3 раза.

По итогам опроса на сайте Агентства новостей «Доступ», посвященного воздействию смога самочувствие граждан, выяснилось, что большинство респондентов испытывают во время неблагоприятных метеоусловий легкую одышку и кашель; у каждого пятого слезятся глаза, начинается насморк.

Фото пресс-службы БЭФ «Моя планета»