Дымовой туман не отступает от южноуральских городов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четырех городах Челябинской области несколько суток подряд сохраняются не благоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным специалистов ЦГМС, в Карабаше из-за смога до 11 часов 20 июля объявлена вторая степень экологической опасности, затем прогнозируется ее понижение – такая ситуация в городе сохранится до семи часов вечера.

В Челябинске, Коркино и Сатке также до вечера четверга сохраняются НМУ первой степени опасности – в приземном слое атмосферы будут скапливаться промышленные выбросы и автомобильные выхлопы.

Как говорится в сообщении, такие метеоусловия спровоцированы слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.

Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога, облаков, миражей.

Промышленным предприятиям перечисленных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. В случае одышки, кашля и бессонницы – обращаться к врачу.

Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

Напомним, в четверг в регионе прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 33 градусов, в отдельных районах не исключены сильные ливни, грозы, крупный град, порывы ветра до 25 метров в секунду.