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Агентство новостей Доступ 1 19 июля 2017 года, 13:40

В четверг на Южном Урале ожидается плюс 33 и сильный ветер при грозах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сильная жара и дожди с грозами прогнозируются в четверг, 20 июля, в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы, плюс 13-18, в низинах – до восьми градусов. Днем 20 июля в большинстве районов ожидаются небольшие кратковременные, местами – умеренные дожди с грозами и градом, усиление ветра до 15-20 метров в секунду при грозах, плюс 23-28, на юге – до 33 градусов.

В Челябинске в ближайшие сутки местами кратковременный дождь, гроза с порывами ветра до 15 м/с, ночью будет плюс 14-16, завтра днем – 26-28.

«До 21 июля в юго-западных районах Челябинской области сохранится высокий класс пожарной опасности», – уточнили в ЦГМС.

В МЧС напоминают, что при сильном дожде с усилением ветра необходимо избегать нахождения рядом с деревьями и парковать автомобили под ними. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, линиям электропередачи. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

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Теги: лето, прогноз погоды, погода в челябинске, жара, ухудшение погодных условий, новости челябинска
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