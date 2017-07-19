СРОЧНО! Экстренное предупреждение объявлено в регионе из-за дождей и шквала

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Региональное управление МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в отдельных районах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Вечером 19 июля, ночью и днем 20-го в отдельных муниципальных образованиях ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Из-за непогоды повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, возможны повреждения слабоукрепленных конструкций, обрывы линий электропередачи.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами», – предупреждают в МЧС.

Ливневые дожди повлияют на уровни рек, что нужно иметь ввиду муниципальным властям и организовать наблюдение за гидрологической обстановкой. В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг в регионе прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 33 градусов.