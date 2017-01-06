Движение по трассе М-5 в Башкортостане и Татарстане идет в штатном режиме

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Движение по федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкортостане и Татарстане с 21:00 (время местное) 6 января 2017 года осуществляется в штатном режиме, сообщили Агентству новостей «Доступ» в Росавтодоре.

«ФКУ Упрдор Самара – Уфа – Челябинск информирует о снятии с 19:00 (мск) ограничения на движение большегрузных транспортных средств по автомобильной дороге М-5 "Урал" в Башкортостане и Татарстане», – говорится в сообщении.

Напомним, ограничение было введено из-за неблагоприятных погодных условий.