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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 16:54

Дубровский поручил оценить ресурсы к подготовке саммитов ШОС и БРИКС


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил подготовить финальную оценку ресурсов, которые необходимы для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По словам губернатора, организация прошедшего в Челябинске 8-9 ноября Форума сотрудничества России и Казахстана получила самые положительные отклики. «В результате форум заслужил высокие оценки представителей двух стран. Качество подготовки мероприятия подтвердило обоснованность наших притязаний на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске», – подчеркнул Борис Дубровский.

В связи с этим глава региона поручил ответственным за подготовку к саммитам сформировать оценку ресурсов, которые потребуются для проведения мероприятий. «Мы должны четко представлять объемы и их источники, эта задача поставлена перед нами федеральным центром», – добавил Дубровский.

Напомним, ключевыми объектами инфраструктурного развития Челябинска до 2020 года станут конгресс-холл,  реконструкция аэропорта,  расширение гостиничного фонда, благоустройство набережной и центра Челябинска. Борис Дубровский 9 ноября представил проект развития южноуральской столицы президенту России Владимиру Путину и главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Теги: челябинская область, борис дубровский, брикс, саммит шос
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