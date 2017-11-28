Посол Казахстана поблагодарил Дубровского за хорошую встречу Назарбаева

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России поблагодарил Бориса Дубровского за организацию визита президента Нурсултана Назарбаева в регион – представитель республики выразил уверенность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Речь идет о приеме, оказанном казахстанской стороне во время Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Высокий профессионализм руководства и сотрудников администрации Челябинской области способствовали максимально эффективной и качественной проработке визита президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в ваш регион. Выражаю уверенность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве по всему спектру наших дружественных отношений», – говорится в письме Имангали Тасмагамбетова.

Напомним, с 8 по 9 ноября в Челябинске прошли мероприятия 14 Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили выставку, посвященную развитию человеческого капитала, и провели пленарное заседание форума. Перед пленарным заседанием президенты России и Казахстана обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Был подписан ряд межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов.