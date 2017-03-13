Ноу-хау весны 2017: челябинские дороги ремонтируют «холодным асфальтом»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дорожный подрядчик Челябинска – ЗАО «Южуралмост» – рапортует о новых технологиях, на этот раз в сфере ямочного ремонта – для восстановления дорожного полотна используется так называемый «холодный асфальт», который позволяет проводить работу даже при 30 градусах мороза, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на заместителя директора компании «Южуралмост» Евгения Луганского.

«По ямочному ремонту мы на прошлой неделе сделали 866 квадратных метров, используя технологию "холодного асфальта". Он уступает традиционным, ожидать, что все дороги станут идеальными, нельзя. Но он подходит, чтобы снять аварийность, обеспечить безопасность проезда. Причем, технологию можно применять и в –30», – отметил Луганский.

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Градоначальник Евгений Тефтелев подчеркнул, что эта мера является временной. «Эти смеси месяца два должны продержаться – март-апрель. В мае мы традиционно уже начинаем делать либо средний, либо капитальный ремонт», – напомнил мэр.

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Он поручил подрядчику уделить больше внимания гостевым маршрутам и въездным дорогам – со стороны Кургана и Екатеринбурга.

Напомним, минувшей зимой подрядчик также пользовался новыми технологиями – заснеженные дороги областного центра посыпали «рассолом» – смоченной солью.